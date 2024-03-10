«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ман Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 2.30.

«Центральный матч всего чемпионата. «Ливерпуль» идёт на первом месте, «Сити» – на втором. Команды разделяет одно очко. Оба клуба находятся в очень хорошей форме.

«Ливерпуль» в последних девяти матчах одержал восемь побед. Проиграл только один раз прямому конкуренту – «Арсеналу». Если брать «Сити», то у «горожан» девять побед и ничья в 10 встречах. Но к этой игре, на мой взгляд, команда Гвардиолы подходит в лучшем состоянии.

Тяжелейший график был у «Ливерпуля». Команда играла в Кубке Англии. Да, на поле вышли молодые футболисты, но и опытные тоже появлялись. И в еврокубках «красные» сыграли позже оппонента, ещё и на выезде. Причём практически все лидеры были на поле. Хотя много сил они там не потратили, но всё равно. Была игра, переезд.

Думаю, в этом плане «Сити» находится в лучшем положении. Ну и «Манчестер» находится в лучшей форме. Команда много забивает. В отличной форме находятся все лидеры: и Де Брёйне, и Фоден, и Холанд. Учитывая все эти факторы, думаю, что «горожане» победят и вернут себе первое место в чемпионате», — приводит слова Мора «РБ Спорт».