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«Локомотив» – «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата России

«Локомотив» – «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата России
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.94.

«Сочи» очень сильно преобразился при Морено. И футбол другой, и стилистика другая, и философия другая, и футболисты другие – все другое.

«Локомотив» – команда, которая разочаровала в первом туре после рестарта. Потому что при Галактионове мы видели совсем другой «Локо», а здесь провал. Но, учитывая, что команда играет дома, а после перерыва преображается, играя куда интереснее, – шансы у «Локомотива» есть.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моя ставка – победа «Локомотива», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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