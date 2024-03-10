«Локомотив» – «Сочи»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата России

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.94.

«Сочи» очень сильно преобразился при Морено. И футбол другой, и стилистика другая, и философия другая, и футболисты другие – все другое.

«Локомотив» – команда, которая разочаровала в первом туре после рестарта. Потому что при Галактионове мы видели совсем другой «Локо», а здесь провал. Но, учитывая, что команда играет дома, а после перерыва преображается, играя куда интереснее, – шансы у «Локомотива» есть.

Моя ставка – победа «Локомотива», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».