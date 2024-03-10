«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Сочи» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 за 1.95.

«Московский «Локомотив» у себя в Черкизове будет принимать обновлённый «Сочи». И будь это игра первого круга, наверняка я бы дал прогноз на победу «Локомотива» с форой минимум в два мяча. Но сейчас «Сочи» другой, оставил очень приятное впечатление коллектив Роберто Морено по первой встрече, просто подвела реализация моментов, особенно в первые 15 минут, когда «Сочи» должен был и обязан был забивать три.

«Локомотив», в свою очередь, очень невзрачный футбол показал в игре с «Динамо», особенно в первом тайме. Если такое блинство кому-то нравится, как говорит главный тренер железнодорожников, то «Локомотиву» вряд ли. И про раздачу автографов Галактионов не просто так совсем недавно выступил относительно того, что игроки «Локомотива» не вступали как следует в борьбу и не успевали за быстрыми перемещениями игроков «Динамо». Разговор был серьёзный, настроение сейчас такое заведённое у «Локомотива».

Изменения в составе, разумеется, будут, плюс домашний матч. Амбиции «Локомотива» всем хорошо известны. Я думаю, то, что «Локомотив» недозабил в матче против «Динамо», вполне может отправить в ворота «Сочи». Оборону «Сочи» сверхнадёжной не назовёшь.

Поэтому мой прогноз – индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».