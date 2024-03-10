«Реал» Мадрид — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: «Сельта» не проиграет за 3.59.

«Реал» Мадрид и «Сельта» проведут матч в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Конечно, на бумаге тут как будто бы интриги нет. Но я бы всё-таки так легко со счетов «кельтов» не скидывал.

Да, «Сельта» стоит очень низко в таблице Примеры, на 17-м месте. Есть у неё небольшой отрыв от зоны вылета – пять очков. И я верю, что в группу вылетающих подопечные Бенитеса всё-таки не опустятся. Ведь по игре «Сельта» выступает не так плохо, она легко могла бы идти и в середине таблицы.

Показательной была недавняя игра команды с «Барселоной». Могли бы «кельты» зацепиться там хотя бы за одно очко – это было бы справедливо, если судить по игре. Но не повезло команде — пенальти в добавленное время и 1:2 в итоге. После этого важнейшие очки «Сельта» набрала с нижестоящими командами – 2:2 с «Кадисом» и 1:0 с «Альмерией».

Единственное, на что тут стоит рассчитывать «Сельте», так это на физическое и моральное состояние «Реала». Во-первых, на неделе «сливочные» провели не самый простой матч в Лиге чемпионов. «Лейпциг» «потрепал нервы» подопечным Анчелотти. Винисиус хотя и забил единственный мяч, но до этого очень грубо сыграл с соперником. Сдают нервы у бразильца иногда. «РБ» сравнял и в общем-то мог бы и ещё забить. Но результат – ничья 1:1, а по сумме двух матчей дальше прошёл «Реал».

До этого «сливочные» тоже сыграли вничью – 2:2 с «Валенсией». Уже все обсудили тот судейский скандал. Действительно, странно поступил арбитр. Из-за сильных возмущений был отстранён на несколько игр один из главных игроков «Реала» на данный момент – Беллингем. Потери очков не так страшны для мадридцев, ведь они лидируют в турнире с отрывом от преследователей в семь и восемь очков.

Думаю, «Сельта» устроит тяжёлый матч для «Реала». Команда Бенитеса неплохо выступает, не хватает ей чуть-чуть, чтобы набирать по три очка в матчах. Сейчас же мадридцы будут уставшими после нескольких тяжёлых игр. Рискну и предположу, что гости этим воспользуются», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».