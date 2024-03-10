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«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: победа «Сельта» с форой (+1.5) за 1.96.

«Сельта» борется за выживание, пока с горем пополам где-то берёт очки, где-то очки теряет. В последнем туре обыграли «Альмерию» – и это очень важный результат для «Сельты».

Будем откровенны, «Реал» в последних матчах не убеждает. «Реал» сейчас не представляет собой машину, которая сносит всех и вся на своём пути.

Испания - Примера . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что здесь «Сельта» упрётся, у неё хорошие игроки в группе атаки. Поэтому мой прогноз – «Сельта» с форой +1.5 за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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