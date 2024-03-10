«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: победа «Сельта» с форой (+1.5) за 1.96.

«Сельта» борется за выживание, пока с горем пополам где-то берёт очки, где-то очки теряет. В последнем туре обыграли «Альмерию» – и это очень важный результат для «Сельты».

Будем откровенны, «Реал» в последних матчах не убеждает. «Реал» сейчас не представляет собой машину, которая сносит всех и вся на своём пути.

Я думаю, что здесь «Сельта» упрётся, у неё хорошие игроки в группе атаки. Поэтому мой прогноз – «Сельта» с форой +1.5 за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».