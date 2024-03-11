«Челси» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 2.62.

«Челси» сыграет с «Ньюкаслом». Примерно одинаковый сезон проводят соперники — выступают нестабильно и идут в середине таблицы. Поэтому не так просто тут определить фаворита.

«Челси» в последнее время выглядит не так плохо. Буквально с каждым месяцем понемногу прибавляет клуб. Сейчас уже часто «синие» выдают крепкие матчи, в которых не теряются на фоне соперников, особенно сильных. Тут можно вспомнить хотя бы героическую ничью подопечных Почеттино в игре с «Манчестер Сити» — 1:1. Хотя после этого клуб провел тяжелый финал Кубка лиги с «Ливерпулем», в котором проиграл 0:1.

В таблице АПЛ «Челси», несмотря на отсутствие частых поражений, все еще идет довольно низко для своего уровня и статуса — на 11 строчке. Нужно, конечно, стабильно начать выигрывать, чтобы значительно улучшать свою позицию.

Ну а «Ньюкасл» в таблице Премьер-лиги идет совсем рядом со своим соперником по этому туру — на восьмой строчке с 40 баллами. От зоны еврокубков «сороки» отстают на десять баллов. Но о топ-5 команде Хау сейчас, конечно, некогда думать. Слишком уж нестабильно выступает коллектив.

В последнее время «Ньюкасл» чередует успешные матчи и провальные. Пару раз совсем необязательные ничьи были у него — 4:4 с «Лутон Таун» и 2:2 с «Борнмутом». А в прошлом туре «сороки» весьма уверенно обыграли «Вулверхэмптон» — 3:0.

Я все-таки тут верю в «Ньюкасл». Да, если смотреть на последние встречи, то «синие» выступают чуть лучше «сорок». Но команда Хау добыла пару важных побед недавно — настрой будет боевой. В очных встречах у них тоже явного фаворита нет. Я все-таки верю в то, что «Ньюкасл» тут за очки зацепится», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».