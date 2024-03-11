«Амур» — «Металлург»: когда матч КХЛ, какой счёт в серии, прогнозы и ставки

11 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Амур» – «Металлург». Начало игры — в 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.15. Шансы хабаровчан оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Аналитики считают, что матч «Амур» – «Металлург» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.20.

«Амурские тигры» стали сюрпризом Кубка Гагарина, хотя весь регулярный чемпионат провели с трудом. Одно время хабаровчанам даже не светил плей-офф, но они собрались на последнем отрезке сезона и задали трёпку своим соперникам. Конкурентам не удалось угнаться за подопечными Андрея Мартемьянова. Проще говоря, они пробили себе дорогу к Кубку Гагарина.

Конечно, «Амуру» было не до выбора соперника и пришлось играть с «Металлургом». Но кто бы мог подумать, что команда будет выглядеть не хуже лидера Восточной конференции. Мартемьянов перещёлкнул какой-то механизм, и хабаровчане поднялись до уровня магнитогорцев.

Андрей Разин явно такого не ожидал. Весь регулярный чемпионат его подопечные показывали хоккей высокого уровня, неоднократно побеждали лидеров, забрасывали большое количество шайб, но натерпелись от «амурских тигров», едва получивших право сыграть в плей-офф. Тренер и не с такими проблемами справлялся. Просто он был в шоке от происходящего.

После пяти матчей в серии ведут «лисы» — 3-2.