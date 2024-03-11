Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Альмерия» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Альмерия» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Альмерия» – «Севилья».

Ставка: ничья за 3.35.

«Альмерия» идёт в испанском чемпионате на последнем месте и практически потеряла все шансы остаться в элитном дивизионе. Практические шансы уже пропали, а теоретические уменьшаются с каждым туром.

«Севилья» свою задачу выполнила, хотя все же мы привыкли видеть команду не среди середняков, а среди тех, кто ведёт борьбу за место в еврокубках. Сейчас «Севилья» после 27 туров имеет в своём активе 27 очков, и это на данный момент 15-е место. От зоны вылета уже пять очков, и на такой небольшой дистанции они вряд ли отыгрываются. В общем, игроки «Севильи» создали себе неплохое преимущество и могут чувствовать себя более-менее комфортно.

Испания - Примера . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На поле «Альмерии» всегда тяжело играть. Мы прекрасно помним, что «Альмерия» и у «Атлетика» отобрала очки, и у многих других команд. Как говорится, команда уже, наверное, играет более раскрепощённо. Думаю, что в предстоящем матче будет ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Андалусийцы пришли в себя:
«Альмерия» — «Севилья». Серхио Рамос подхватит ветер перемен
«Альмерия» — «Севилья». Серхио Рамос подхватит ветер перемен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android