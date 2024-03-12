ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ростов» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 1.91.

«Российская Премьер-Лига ушла на паузу, ну и пришло время поговорить о Кубке России. Ответные матчи Пути РПЛ. В первой игре «Ростов» принимал ЦСКА, и в Ростове матч завершился вничью 1:1 — с удалением Мойзеса, который в этом матче не сыграет и не поможет армейцам. Но есть Агапов, который может сыграть на его месте. И в целом ЦСКА редко отходит от выбранного состава. И если меняет какие-то позиции Владимир Федотов, то, скорее, косметически, но сильно на структуру игры это не влияет.

Учитывая, что впереди нет тура и футболисты разъедутся по сборным, я думаю, что здесь, скорее всего, основными составами команды будут играть. Для ЦСКА важно как для обладателя Кубка прошлого сезона пройти дальше и заработать денег. Ну и, разумеется, для «Ростова» тоже этот турнир не пустой. И после двух побед на старте этой весной сейчас, я думаю, «Ростов» постарается и на выезде сыграть в хороший футбол, интересный футбол.

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Последнее свидание этих команд было в снегу. Карпин негодовал. «Ростов» выглядел не лучшим образом. Ну и вообще, последние четыре года, когда «Ростов» приезжает в гости к ЦСКА, он пропускает минимум два мяча. У ЦСКА сейчас хорошая конкуренция в группе атаки – Заболотный, Мусаев, Чалов. Каждый хочет показать, доказать свою состоятельность. И я думаю, что с моментами у ворот Песьякова или Медведева, если он будет в воротах, проблем у армейцев быть не должно. Вопрос в реализации.

Я думаю, что на ЦСКА поле ещё чуть-чуть постарались привести в порядок после первой игры с «Оренбургом». ЦСКА постарается дома взять своё. Плюс стандарты у ЦСКА хороший козырь. Не знаю, получится это сделать в основное время или нет, но, мне кажется, армейцы по тому футболу, что мы видели в Самаре, в состоянии забить в ворота «Ростова» минимум 2 мяча. Мой прогноз – «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча» за 1.91», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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