«Химки» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» – «Краснодар» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.75.

«Интересная, конечно, история в случае с этим матчем. «Краснодар» долго лидировал в РПЛ, но в минувшем туре его опередил «Зенит». Очень плохо южане вошли во вторую часть сезона. Много необъяснимых вещей – не играет человек, за которого большие деньга заплатили. И цельного футбола нет. Даже вернувшийся после дисквалификации Кордоба не помог, хотя забил.

А напротив — «Химки», которые рвутся обратно в РПЛ. В хорошем состоянии команда Талалаева. И для него здесь, безусловно, суперважно показать результат. Для него такие игры – это большая мотивация.

Но я бы здесь учитывал тот факт, что тура в РПЛ в выходные не будет, поэтому все сейчас выставят основные составы. «Краснодар» — финалист прошлого розыгрыша, большой опыт тогда приобрёл, идя по Пути регионов. И сейчас он так просто вылетать не собирается. Да, есть проблемы, но, на мой взгляд, Ивич сохраняет контроль над футболистами, командой. А по уровню состава здесь, конечно, «Краснодар» на голову сильнее.

«Химки» упрутся, но «Краснодар» победит, пусть, наверное, и с минимальным счётом», — приводит слова Титова «РБ Спорт».