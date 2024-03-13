«Зенит» — «Динамо»: гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу Кубка России

13 марта состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо». Начало игры — в 20:15 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок».

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Первый матч москвичи выиграли со счётом 1:0. Победный гол они забили в меньшинстве. Отличился вышедший на замену Фёдор Смолов, у которого незадолго до этого родилась дочь.

«Динамо» в последних восьми турах в чемпионате России потеряло очки только во встречах с «Сочи» (3:3) и «Факелом» (1:1). После возобновления сезона клуб победил «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0).

Петербуржцы возобновили сезон после зимнего перерыва противоречиво. Сначала они сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а затем разгромили «Урал» (4:1). Впрочем, этого хватило для того, чтобы опередить «Краснодар» и занять уже привычное первое место в турнирной таблице первенства.

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