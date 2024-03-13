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«Атлетико» — «Интер»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Мадриде

«Атлетико» — «Интер»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Мадриде
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер».

Ставка: «Атлетико» забьёт 1-2 гола за 1.65.

«Миланский клуб сейчас в полном порядке. «Интер» просто восхитителен. Даже играя вторым составом, не оставил шансов «Болонье». Миланцы выиграли 13 матчей подряд и с большим преимуществом идут к скудетто.

В первом матче на своём поле «Интер» очень хорошо давил «Атлетико» именно во втором тайме. Если бы Арнаутович был активнее в завершении атак, то мадридцы могли бы проиграть и крупнее. Но и победа со счётом 1:0 оставляет «Атлетико» не очень много шансов на проход дальше. Однако мадридцы всё же играют дома и при поддержке своих болельщиков. «Атлетико» может забить этому «Интеру». Однако миланцы очень мало пропускают. Если хозяева и забьют, то вряд ли больше двух мячей.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тем не менее «Атлетико» должен забить дома. Гризманн восстановился от травмы, Мората в строю. Надо признать, что последний матч с «Кадисом» был просто ужасен, но в команде наверняка понимают, что сейчас очень важна встреча с «Интером». Мой прогноз на этот матч — тотал «Атлетико» 1-2 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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