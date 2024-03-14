«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Поговорим о матче 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Это ответная игра. Первая встреча завершилась победой «Оренбурга». Тогда «Спартак» был очень плох, а вот соперник как раз провёл очень хороший матч.

Думаю, что после неудачного матча с «Факелом» «Спартак» просто обязан взбодриться. Это было просто ужасно. Футболисты нигде не успевали, проигрывали всю борьбу, были настолько инертными. «Спартак» ничего не смог противопоставить в матче с «Факелом» и заслуженно проиграл.

«Спартак» постоянно играет не так, как от него ждут. Всё время наоборот от потенциальных предположений. Как правило, когда футболисты получают взбучку от общественности, тренера, фанов, то они тут же показывают свой максимум.

«Оренбург», в свою очередь, набирает очки, причём стабильно. Была ничья в Москве против ЦСКА, а затем обыграли прямого своего конкурента, «Балтику». Лезть в исход в данной встрече не буду, потому что «Спартак» сейчас максимально непредсказуем. Одно можно сказать – что в плане эмоций игра точно будет сумасшедшая. Я жду верховой матч.

«Спартак» может полететь вперёд и забить быстрый гол либо же будет пойман на контратаке. В исход я не полезу, но матч жду верховой. Поэтому возьму ТБ 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».