«Аталанта» — «Спортинг»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг».

Ставка: победа «Аталанты» за 1.97.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» сыграет дома со «Спортингом». Неделю назад они не определили победителя, но сейчас я всё-таки вижу бергамасков фаворитами.

В первом матче «Спортинг» хорошо начал, забил уже на 17-й минуте встречи — отличился Паулиньо. Но «Аталанта» сравняла к концу тайма, забил Скамакка. Во втором тайме бергамаски были чуть ближе к виктории и даже вышли было вперёд в счёте на 87-й минуте, но их гол был отменён из-за офсайда. В целом представитель Италии играл более активно и больше давил. Так что ничья – ещё неплохой исход для лиссабонцев.

После матча с «Аталантой» «Спортинг» на выходных уверенно обыграл «Ароку» со счётом 3:0 в чемпионате Португалии. В самом турнире у зелёно-белых дела идут довольно хорошо – они лидируют. Правда, отрыв от «Бенфики» у клуба минимальный. Впрочем, беспокоиться подопечным Рубена Аморима не о чем – они идут на длинной серии без проигрышей, часто побеждая.

А вот «Аталанта» такой хорошей статистикой последних игр, как у «Спортинга», похвастаться ни может. Клуб из Бергамо совсем по-другому проводил последние встречи – не выигрывал. Серия без побед у подопечных Гасперини насчитывает уже пять матчей. Конечно, с такими результатами коллектив не может рассчитывать на высокое положение в таблице Серии А. Там он идёт уже на шестой строчке и рискует скоро опуститься ещё ниже.

Тут я всё-таки верю в успех «Аталанты». В первом матче клуб был ближе к виктории. Да, в последнее время подопечные Гасперини не побеждали, но я уверен, что они используют эту мотивацию, чтобы обыграть «Спортинг». Выход в четвертьфинал здорово приободрит коллектив. Португальцам будет тяжело в Бергамо», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».