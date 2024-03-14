«Ливерпуль» — «Спарта» Прага: ставка Романа Павлюченко на матч плей-офф Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Спарта» Прага.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.85.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» сыграет со «Спартой». Конечно, тут бессмысленно говорить о шансах чешской команды. Сейчас «красные» вряд ли пропустят четыре и более мячей и не пройдут дальше в турнире.

«Ливерпуль» неделю назад было просто не остановить. Команда разгромила «Спарту» со счетом 5:1. Причем гол у соперника тоже забили «красные» — Брэдли отметился автоголом. В общем, свободно себя на поле чувствовал английский клуб. После объявления об уходе Клоппа мерсисайдцы вообще выдают яркие победы.

На выходных у «Ливерпуля» была принципиальная игра в АПЛ против «Манчестер Сити». Соперники все еще идут бок о бок в таблице, борясь за первое место. Яркий матч выдали две сильнейшие команды Англии последних лет и не выявили победителя. Причем «красные» даже чуть больше моментов создали, были ближе к успеху. Но это «горожане», одна из сильнейших команд Европы. Теперь в таблице они оба пропустили выше «Арсенал».

А вот «Спарта» Прага на выходных была разгромлена во втором матче кряду. Команда проводила матч против «Виктории» Пльзень с третьего места и уступила – 0:4. Таким образом, «красные» потерпели всего лишь второе поражение в розыгрыше чешской лиги. Подопечные Бриана Приске все еще лидируют в турнире, пусть и большого отрыва от преследователей они уже не имеют.

С одной стороны, «Ливерпуль», можно сказать, гарантировал себе выход в следующую стадию ЛЕ. Четыре безответных мяча подопечные Клоппа сейчас не пропустят. Хотя и в победу «Спарты» верится тут с трудом – девять пропущенных мячей в двух матчах вызывают вопросы.

В общем, не жду тут слишком активной игры. Сейгодня они сыграют не так активно и явно не очень много забьют», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».