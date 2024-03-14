«Брайтон» — «Рома»: прогноз Тимура Журавеля на матч Лиги Европы в Англии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы «Брайтон» — «Рома».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.66.

«Мы делали ставку на первую игру, и там «Рома» выиграла, но крупнее, чем предполагалось (4:0). «Брайтон» просто развалился перед «Ромой». Римляне были хороши.

«Брайтону» мало что светит в плане прохода дальше. Де Дзерби продолжает искать какие-то оптимальные сочетания. У него от матча к матчу по 5-7 изменений. Я думаю, что он будет воспринимать эту игру как тренировочную. Есть очередная возможность нащупать какие-то связи с участием тех, кто недополучает игровое время. Игра будет свободная от результата. Что это значит для прогноза?

Сразу отметим, что в последнем туре Серии А «Рома» сыграла вничью (2:2), но снова много забила. В общем, развеселая команда. После ухода Моуринью игроки как будто расслабились и выдохнули. Явно было напряжение.

На этот раз дам простой и банальный прогноз — ТБ (2,5). Обе команды будут играть спокойно, в удовольствие. У них есть все ресурсы, чтобы сыграть результативно. Не думаю, что «Брайтон» может отыграть такую фору. Победить может, но вряд ли с таким же превосходством. В общем, ставим на верх», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».