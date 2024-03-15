«Реал Сосьедад» — «Кадис»: дата матча Примеры, во сколько начало, будет ли играть Захарян

15 марта состоится матч 29-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала Сосьедад» можно с коэффициентом 1.50. Успех «Кадиса» оценён экспертами в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.

«Реал Сосьедад» шикарно начал сезон, но из-за травм и насыщенного календаря произошёл спад. Бело-голубые вылетели из Лиги чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала «ПСЖ» (0:2 и 1:2). Также они не сумели пробраться дальше полуфинала Кубка Испании. Не пустила «Мальорка» (0:0 и 1:1, по пенальти 4:5).

Подопечным Иманола Альгуасиля остаётся только сконцентрироваться на Примере. Они располагаются на шестом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего пятую строчку «Атлетика» из Бильбао неприлично большое — 10 очков, а вот отрыв от идущего следом «Бетиса» минимальный.

Понимание угрозы остаться без еврокубков придало клубу из Сан-Себастьяна дополнительную мотивацию. В матче последнего тура Ла Лиги с «Гранадой» (3:2) он одержал волевую победу. Примечательно, что встречу из-за микротравмы пропустил бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

Альгуасиль продолжает доверять и регулярно выделять игровое время россиянину, однако травмы мешают освоению и прогрессу. В 25 матчах в составе бело-голубых 20-летний полузащитник не забил ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

«Кадис» далеко не первый год является одним из главных аутсайдеров Примеры и балансирует на грани вылета в Сегунду. Текущий сезон не является исключением. Клуб занимает 18-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от располагающейся на безопасном 17-м месте «Сельты» составляет два очка.