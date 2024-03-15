«Кёльн» — «Лейпциг»: когда матч Бундеслиги, кто фаворит, прогнозы и ставки

15 марта состоится матч 26-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Лейпциг». Начало — в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.54. Шансы хозяев оцениваются в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.50.

Аналитики считают, что игра «Кёльн» — «Лейпциг» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Крайне неудачный сезон проводит «Кёльн». Команда, которая ранее заслужила репутацию сильного соперника, находится в зоне переходных матчей. У красно-белых вполне достойный состав по меркам Бундеслиги, но системный кризис затронул все аспекты игры клуба.

«Лейпциг» уступил мадридскому «Реалу» в плей-офф Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Тем не менее подопечные Марко Розе оставили очень приятное впечатление от своей игры и помотали нервы фавориту. «Красные быки» серьёзно прессинговали «сливочных». Только высочайшее исполнительское мастерство спасло мадридцев от проблем.

Теперь пришло время сосредоточиться на делах в чемпионате Германии. «Лейпциг» конкурирует с дортмундской «Боруссией» за место в зоне Лиги чемпионов. Дистанция между командами всего лишь одно очко, поэтому спад у одного из клубов предоставляет преимущество сопернику.