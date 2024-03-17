«Атлетико» — «Барселона»: бонус до 22 222 рублей к матчу Примеры!

17 марта состоится матч 29-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Атлетико» совершил одну из главных сенсаций сезона в Лиге чемпионов. Он победил вице-чемпиона минувшего розыгрыша — миланский «Интер». Первый матч красно-белые проиграли со счётом 0:1, но вот в ответном в Мадриде они эффектно взяли реванш — 2:1, по пенальти 3:2.

А ведь подходили к матчу «матрасники» далеко не в лучшем тонусе. В последних шести турах в чемпионате Испании они победили только «Лас-Пальмас» (5:0) и «Бетис» (2:1). Вничью мадридцы сыграли с «Реалом» (1:1) и «Альмерией» (2:2). Уступили они «Севилье» (0:1) и располагающемуся в зоне вылета «Кадису» (0:2).

Хотя справедливости ради стоит отметить, что во всех четырёх случаях потеряли очки подопечные Симеоне на выезде. Дома они выступают в этом сезоне лучше всех в Примере.

Интересно, что и «Барселона» весьма неплохо выступает в гостях. Она не проиграла ни одной из 13 встреч в Примере на выезде. Единственное — многовато ничьих — шесть. За этот отрезок времени подопечные Хави забили 24 мяча, а пропустили 15.

Так же, как и «Атлетико», каталонцы сумели пробраться в 1/4 финала Лиги чемпионов. На предыдущей стадии турнира они победили «Наполи» (1:1 и 3:1).

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