«Калгари» — «Вашингтон»: когда матч НХЛ, во сколько начало, забьёт ли Овечкин

19 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Букмекеры уверены, что матч «Калгари» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

«Калгари» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. У команды есть шансы на выход в плей-офф, но от зоны уайлд-кард её отделяет целая пропасть — восемь очков. На последнем отрезке сезона «Флэймз» всеми силами стараются её уменьшить. Получается неплохо.

В последних 12 встречах подопечные Райана Хаски уступили только «Сиэтлу» (2:4), «Флориде» (1:5), «Каролине» (2:7) и «Колорадо» (2:6). Также они обыграли в овертайме «Бостон» (3:2 ОТ). Во всех остальных матчах «пламенные» выиграли в основное время.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Вашингтона» дела идут похожим образом, но оптимизма у его болельщиков куда больше. Подопечные Спенсера Карбери расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от идущей на третьем месте «Филадельфии» составляет три очка, но у «Кэпс» имеются две игры в запасе.

Российские хоккеисты «Вашингтона» набрали отличную форму. Мирошниченко в последних шести встречах забросил две шайбы и отдал один голевой пас. Алексеев за этот же период времени отметился двумя ассистами. Овечкин, в свою очередь, только в 4 из 21 последнего матча не сумел набрать очки.

Забив во встрече с «Ванкувером», 38-летний нападающий сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги до 53 шайб. А ещё он вышел на третье место по победным голам в гостевых матчах НХЛ. Всего на счету россиянина 127 победных шайб. Для того чтобы повторить рекорд легендарного Яромира Ягра, нужно ещё восемь голов.