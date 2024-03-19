Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Спартак»: где пройдёт второй матч серии плей-офф КХЛ, какой счёт, прогноз

«Металлург» — «Спартак»: где пройдёт второй матч серии плей-офф КХЛ, какой счёт, прогноз
Аудио-версия:
Комментарии

19 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы москвичей оценили в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.80.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой встрече четвертьфинала плей-офф КХЛ «Магнитка» выиграла у «Спартака» всухую со счётом 4:0. Не сказать, что у красно-белых совсем не было моментов. Они были – просто не получилось их реализовать. Не хватило спортивной злости, нужно было добавить ещё силовой борьбы и не пропускать контратаки «лис». В свою очередь, «Металлург» умело пользовался открытыми зонами и возможностью побежать вперёд, а также помогли удаления в составе соперника. По-настоящему круто отыграл Илья Набоков. Он не раз вытаскивал сложные шайбы.

Материалы по теме
«Металлург» – «Спартак», второй матч. Магнитогорцы уйдут в отрыв
«Металлург» – «Спартак», второй матч. Магнитогорцы уйдут в отрыв
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android