«Металлург» — «Спартак»: где пройдёт второй матч серии плей-офф КХЛ, какой счёт, прогноз

19 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы москвичей оценили в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.80.

В первой встрече четвертьфинала плей-офф КХЛ «Магнитка» выиграла у «Спартака» всухую со счётом 4:0. Не сказать, что у красно-белых совсем не было моментов. Они были – просто не получилось их реализовать. Не хватило спортивной злости, нужно было добавить ещё силовой борьбы и не пропускать контратаки «лис». В свою очередь, «Металлург» умело пользовался открытыми зонами и возможностью побежать вперёд, а также помогли удаления в составе соперника. По-настоящему круто отыграл Илья Набоков. Он не раз вытаскивал сложные шайбы.