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СКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

СКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Автомобилист».

Ставка: победа СКА за 1.70.

«В Санкт-Петербурге на чудо-арене состоится второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между питерским СКА и «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

В первой игре гости владели инициативой. Подопечные Николая Заварухина усилиями Семёна Кизимова и Алексея Макеева повели 2:0. Проявив завидную даже для плей-офф силу воли и характер, команда Романа Ротенберга смогла сравнять счёт. Это сделали Марат Хайруллин и Сергей Сапего. Однако равенство продержалось всего-навсего чуть больше минуты. Так как опытный Денис Баранцев нанёс точный бросок. А больше голов в этом матче не было. Как и дополнительного времени. 3:2 – «Автомобилист» повёл в этой серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Разумеется, никто не ждал, что армейцам уготован лёгкий путь в данном противостоянии. Так что это поражение всего лишь начало серии, которая будет долгой. Да и характер у красно-синих тоже есть. Плюс в Кубке Гагарина очень сложно сохранять свежесть долгое время. Так что «Автомобилист», как бы симпатично он не выглядел, всё равно чуть-чуть «подсядет». И СКА, преисполненный чувством реванша, этим во вторник воспользуется. Хозяева выиграют, и счёт в серии станет равным», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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