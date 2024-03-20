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«Трактор» — «Динамо» М: когда матч плей-офф КХЛ, кто фаворит, какой счёт в серии

«Трактор» — «Динамо» М: когда матч плей-офф КХЛ, кто фаворит, какой счёт в серии
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20 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы челябинцев оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч «Трактор» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.83. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.40.

Челябинская сказка продолжается. Никто и подумать не мог, что команда Алексея Заварухина настолько успешно будет выступать в Кубке Гагарина. Счёт в серии – 2-0 в пользу «белых медведей».

В первой игре «Трактор» в спокойном режиме одержал победу со счётом 4:2. Дошло до того, что Алексей Заварухин решил поиграть с бело-голубыми, дав на третий период своим подопечным установку играть на удержание. Атака «Динамо» ничего не смогла сделать.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После обещаний перестроиться на грубый хоккей, сносить вратаря, лезть на пятак «Динамо» всё равно проиграло вторую встречу, но уже не без борьбы. По факту напряжённая обстановка привела лишь к увеличению количества штрафного времени. К третьему периоду, уже согласно традиции, «Трактор» вновь побеждал со счётом 4:2.
На этот раз характера бело-голубым хватило, чтобы в третьем периоде сравнять счёт. Добавим, что по ходу основного времени дублем отметился Никита Гусев – это уже хороший знак. На 14-й минуте овертайма победную шайбу за «Трактор» забросил Александр Шаров. Челябинцы очень бурно праздновали этот успех.

Челябинцы не думают успокаиваться:
«Трактор» — «Динамо» М, третий матч. В Челябинске ураганный темп сохранится
«Трактор» — «Динамо» М, третий матч. В Челябинске ураганный темп сохранится
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