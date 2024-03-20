«Трактор» — «Динамо» М: когда матч плей-офф КХЛ, кто фаворит, какой счёт в серии

20 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.35. Шансы челябинцев оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч «Трактор» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.83. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.40.

Челябинская сказка продолжается. Никто и подумать не мог, что команда Алексея Заварухина настолько успешно будет выступать в Кубке Гагарина. Счёт в серии – 2-0 в пользу «белых медведей».

В первой игре «Трактор» в спокойном режиме одержал победу со счётом 4:2. Дошло до того, что Алексей Заварухин решил поиграть с бело-голубыми, дав на третий период своим подопечным установку играть на удержание. Атака «Динамо» ничего не смогла сделать.

После обещаний перестроиться на грубый хоккей, сносить вратаря, лезть на пятак «Динамо» всё равно проиграло вторую встречу, но уже не без борьбы. По факту напряжённая обстановка привела лишь к увеличению количества штрафного времени. К третьему периоду, уже согласно традиции, «Трактор» вновь побеждал со счётом 4:2.

На этот раз характера бело-голубым хватило, чтобы в третьем периоде сравнять счёт. Добавим, что по ходу основного времени дублем отметился Никита Гусев – это уже хороший знак. На 14-й минуте овертайма победную шайбу за «Трактор» забросил Александр Шаров. Челябинцы очень бурно праздновали этот успех.