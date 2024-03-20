«Вашингтон» — «Торонто»: дата матча НХЛ, во сколько начало, забьёт ли Овечкин

21 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» можно за 2.05, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.85. Ничья в основное время доступна за 4.60.

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Торонто» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.23. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.21. Шансы «Кэнакс» выиграть матч оценили в 1.69.

«Столичные» хорошо провели выездную серию матчей с командами Западной конференции. После крупного поражения во встрече с «Эдмонтоном» (2:7) они выиграли у «Сиэтла» (2:1), «Ванкувера» (2:1) и «Калгари» (5:2). Ведёт команду за собой неутомимый капитан Александр Овечкин, который в минувшей встрече с «Флэймз» оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто» играет хорошо в текущем регулярном чемпионате и заслуженно занимает третье место в Атлантическом дивизионе. От «Тампа-Бэй», в которой выступает Никита Кучеров, «Мэйпл Лифс» оторвались на семь очков и вряд ли упустят возможность в этом сезоне бороться за Кубок Стэнли.