Россия — Сербия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Сербия.

Ставка: ничья за 3.15.

«Россия проведёт очередной товарищеский матч. На этот раз к нам в гости пожаловал сильный европейский соперник – Сербия. Лёгкой победы команды Карпина я тут не жду.

Сербия, конечно, особой мотивации иметь не будет. Это товарищеская игра, да ещё и с командой, которая больше двух лет не участвует в международных встречах. Но совсем расслабленного футбола от «белых орлов» тоже не жду – всё-таки они ведут подготовку к Евро-2024, который уже совсем не за горами.

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В последних матчах сербы смотрелись не лучшим образом, обыгрывали только слабых соперников, таких как Черногория (3:1) и Литва (3:1). А вот с Болгарией и Бельгией у подопечных Драгана Стойковича возникли проблемы во время отбора на Евро – 2:2 и 0:1 соответственно. Впрочем, своей задачи сборная добилась – финишировала второй и попала на чемпионат Европы.

Наши же футболисты уже давно могут только мечтать о Евро. Команда проводит одни товарищеские встречи. Впрочем, нельзя сказать, что мы наблюдаем пассивный и безрадостный футбол в исполнении нашей команды. Футболисты часто заряжены, а тренерский штаб Карпина почти в каждой игре предлагает новый состав.

В этой встрече я жду похожего матча России, какой был у неё с Камеруном (1:0). Сербия – тяжёлый и очень опытный соперник. Так что подопечные Крапина будут сдержанны, рисковать часто не станут. Уровень вызванных футболистов у нашей команды высокий – они не позволят так просто себя сейчас обыграть, но и сами будут осторожны», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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