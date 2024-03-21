Россия — Сербия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч 21 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Сербия.

Ставка: ничья за 3.25.

«Сборная России проведёт очередной товарищеский матч. На этот раз в соперниках у нашей команды крепкий европейский коллектив, Сербия. Думаю, тут подопечных Карпина ждёт первое за долгое время испытание.

Тренерский штаб Карпина вызвал довольно сильный состав на ближайшие игры сборной, на этот раз новичков и молодёжи не так много. Так, приехали играть за национальную команду и Головин, и Захарян, и Миранчук. В остальных линиях тоже хватает сильных игроков. Так что уверен, что футбол наша команда продемонстрирует качественный.

Последний матч для подопечных Карпина был не таким уж сложным — с Кубой. Результат 8:0. До этого у россиян были более сложные игры с Кенией (2:2) с Камеруном (1:0) и с Катаром (1:1). Напомню, после отстранения наша сборная потерпела только одно поражение — от Египта U23 (1:2).

Сербия является участником финального этапа чемпионата Европы в Германии. Сборная финишировала в своей группе квалификации на второй строчке, пропустив выше себя Венгрию. Как раз венграм «белые орлы» дважды на этом отборе уступили — 1:2 оба раза. С Болгарией у подопечных Драгана Стойковича тоже возникли проблемы — 1:1 и 2:2. Но вот в остальных турах Сербия выигрывала, благодаря чему и гарантировала себе выход в следующий этап Евро.

Сербия — достаточно непростой соперник. У неё есть определённый уровень. Но я не уверен, что полностью боевой состав команды будет на эту игру у Драгана Стойковича. Уже известно, что Влахович не примет участия в игре с Россией. А наша команда как раз выйдет заряженной в полном боевом составе.

Подопечным Карпина точно будет тяжело — они давно не проводили матчей против такого уровня соперников. Но я не верю в то, что Россия сейчас уступит. Жду равной борьбы», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».