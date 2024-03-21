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«Автомобилист» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина

«Автомобилист» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – СКА.

Ставка: победа СКА за 1.99.

«В Екатеринбурге «Автомобилист» и СКА проведут третий матч этой четвертьфинальной серии.

В Питере подопечные Николая Заварухина добились двух заслуженных побед – 3:2 и 3:1. Нельзя сказать, что во втором матче «Автомобилисту» было полегче. Но их успех был очень убедителен. Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста и Степан Хрипунов забросили, если так можно выразиться, чистые шайбы, красиво переиграв Никиту Серебрякова, не оставив ему шанса на спасение. У СКА единственная шайба Василия Глотова получилась «с мясом».

Разумеется, армейцы ещё не проиграли. 0-2 в серии — это ещё далеко не приговор. Но кресло уже точно закачалось. И нервы шалят. «Автомобилисту» же надо спокойно довести начатое у себя на льду. Получится ли это? Ведь Роман Ротенберг едет в Екатеринбург вырывать победу. Хотя бы одну. И есть ощущение, что петербуржцы разберутся, успокоятся и сумеют в гостях начать своё возвращение в этой серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не могут питерцы уступить всухую. СКА выиграет и сократит своё отставание в серии», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

Ротенбергу некуда отступать:
«Автомобилист» — СКА, третий матч. Цена ошибки выросла
«Автомобилист» — СКА, третий матч. Цена ошибки выросла
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