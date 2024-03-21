«Спартак» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.90.

«Серия «Металлург» — «Спартак» переезжает в Москву. И красно-белые постараются на своём льду сократить своё отставание. Ну или хотя бы забросить свою первую шайбу. Ведь пока спартаковцы не смогли ни разу переиграть Илью Набокова. За 120 минут. В первой игре было 0:4, во второй — 0:1. Конечно, в повторной встрече подопечные Алексея Жамнова выглядели намного лучше, чем на старте. Но всё равно уступили своему самому неудобному сопернику в КХЛ.

Ну а «Магнитка» своего добилась в третьем периоде после броска Егора Коробкина. Для команды Андрея Разина разницы нет, что 4:0, что 1:0. И они едут в Москву за победой.

За одной или двумя? Весьма вероятно, что за одной. И она случится именно в ближайшей встрече. Почему? «Металлург» сейчас банально сильнее и увереннее. И с позиции силы гости и проведут игру на Ходынке. Не всухую, но матч они выиграют. «Спартак» старается, но выше головы не прыгнуть.

Гости победят и ещё больше упрочат своё преимущество в серии», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».