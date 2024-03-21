«Спартак» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Спартак» – «Металлург»

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.78.

«Обсудим третий матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». В Магнитогорске московский клуб отыграл неудачно. В двух матчах ноль голов. 20-летний Илья Набоков держит свои ворота на замке. Всё это невероятно, как ему удаётся так играть, но и вся команда «Металлурга» работает на такой результат.

Не секрет, что «Магнитка» — неудобный соперник для «Спартака», но при этом московский клуб дома играет сильно, умеет преображаться. У «Спартака» колоссальный потенциал в атаке. Будет очень странно, если первое звено не будет забивать всю серию. Думаю, что их должно прорвать в третьем матче. У «Спартака» очень опытный тренерский штаб, который должен найти, какие именно сделать перестановки. Думаю, что домашний лёд и болельщики должны помочь «Спартаку».

Вопрос лишь в том, выиграет «Спартак» в основное время или после овертайма. Тут всё зависит от того, какой риск вы готовы брать на себя. Я возьму победу «Спартака» с учётом овертайма. Учтите, что победа гостей оценивается за 2.80, то есть даже букмекеры верят больше в хозяев льда», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».