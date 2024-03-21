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Португалия — Швеция: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Португалия — Швеция: прогноз Егора Титова на товарищеский матч
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия — Швеция.

Ставка: победа Португалии и обе забьют за 2.90.

«Должен быть интересный матч. Португалия без проблем отобралась на Евро. А шведы пропускают крупный турнир, с ними такое не так уж часто случается. Там будут новую команду строить. В принципе, есть интересные ребята, которые могут стать костяком.

Но против Португалии на выезде, думаю, шведам пока рано на что-то рассчитывать. Максимум – это гол. Там есть Исак, есть Кулушевски, очень опасные, мастеровитые игроки группы атаки. Плюс я слышал, что Швецию возглавил знаменитый датский нападающий Йон Даль Томассон. По «Милану» все его помнят. Думаю, он будет ставить атакующий футбол. У португальцев же оборона – не самая сильная линия.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рискну поставить на победу Португалии при том, что обе забьют. 2:1, 3:1, 3:2 – очень даже возможно. У португальцев все лучшие в сборе – Криштиану, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Леау, Феликс. Выбор в атаке невероятный», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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