Испания — Колумбия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Испания — Колумбия.

Ставка: победа Испании за 1.75.

«В товарищеском матче 22 марта сойдутся Испания и Колумбия. Две команды с разных континентов, да ещё и не в рамках турнира играют. Такие матчи всегда непросто прогнозировать. Но всё-таки Испания уж должна обыгрывать противника, который на международной арене ничего особо не добивается.

Хотя если смотреть на последние матчи колумбийцев, то дела у них идут достаточно неплохо. Длинная серия без поражений у команды. В отборе на ЧМ-2026 «кофейщики» хорошо играют и идут сейчас третьими в таблице — в шести турах у них по три победы и ничьих. В том числе сумели подопечные Нестора Лоренсо не проиграть Уругваю со второй строчки — 2:2. Также стоит отметить, что Колумбия в конце прошлого года в другом товарищеском матче сумела нанести поражение Мексике — 3:2.

Но результаты Испании за последний год были намного лучше в сравнении с Колумбией. Да и турниры у команды были поважнее — отбор на Евро-2024 и финальный раунд Лиги Наций. В квалификации «красная фурия» без особого сопротивления финишировала первой, победив в семи из восьми туров. А вот в ЛН подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо смогли добиться успеха, в финале обыграв Хорватию (1:0).

В целом Испания выглядит довольно перспективно перед Евро-2024. Успех в Лиге наций тоже о чём-то да говорит. Конечно, это товарищеская встреча. Не факт, что соперники будут выкладываться все 90 минут. Но всё равно я тут больше верю в успех «красной фурии», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».