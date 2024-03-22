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Испания — Колумбия: прогноз Александра Вишневского на товарищескую игру

Испания — Колумбия: прогноз Александра Вишневского на товарищескую игру
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Испания — Колумбия.

Ставка: ничья за 3.74.

«Игра пройдёт на нейтральном поле в Лондоне на стадионе «Уэмбли», это хорошая возможность проверить ближайшие резервы.

Сборная Колумбии – очень крепкая команда, которая в последних 19 матчах ни разу не проиграла. Они в товарищеских матчах просто короли, кого они только не обыгрывают.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
22 марта 2024, пятница. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять-шесть матчей сборная Испании выигрывала довольно уверенно. Но поскольку игра товарищеская, то здесь не стоит делать какие-то серьёзные ставки на большие суммы. Всё довольно непредсказуемо, мы не знаем, в каких стартовых составах команды выйдут. Но мы попробуем этот результат всё-таки отгадать. Мне кажется, что не зря сборная Испании здесь является очевидным фаворитом, однако стоит с уважением отнестись к сильной обороне сборной Колумбии. Мне кажется, что здесь есть высокая вероятность ничьей. Поэтому можно рискнуть и поставить здесь на ничью с коэффициентом 3.74», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

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