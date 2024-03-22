Испания — Колумбия: дата матча, где будут играть, во сколько начало, прогнозы

22 марта состоится товарищеский матч Испания — Колумбия. Начало – в 23:30 мск. Матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение испанцам: поставить на победу «Красной фурии» можно с коэффициентом 1.75. Шансы колумбийцев оцениваются в 4.65. На ничью дают коэффициент 3.74.

Аналитики считают, что игра Испания — Колумбия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол колумбийцев доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Главный тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте в целом справился с задачей по созданию новой команды. После неудачного для испанцев ЧМ-2022 требовались перемены, да и молодое поколение игроков всё настойчивее стучалось в дверь национальной команды.

Испания привычно контролирует мяч, но от удушающей системы Луиса Энрике сборная отказалась. Увеличилась скорость, и гораздо разнообразнее действует полузащита при развитии атак.

Готовится к крупному турниру и сборная Колумбии. Летом подопечные Нестора Лоренсо участвуют в Кубке Америки, который пройдёт в США. У «кофейщиков» есть хорошие шансы удачно сыграть на нём, поскольку они попали в группу с Бразилией и Парагваем, которых недавно победили.

Колумбия придерживается оборонительной схемы и играет на контратаках. У «кофейщиков» плотная защита, агрессивный прессинг и быстрые нападающие с хорошим дриблингом.