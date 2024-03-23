Англия — Бразилия: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Англия — Бразилия.

Ставка: ничья за 3.70.

«Англия и Бразилия сойдутся в интереснейшем товарищеском матче. Топовое противостояние – суровый британский стиль против яркого южноамериканского. Впрочем, сейчас уровни команд все-таки немного разные.

Англичане, как и всегда в последние годы, выглядят очень перспективно. На предстоящем Евро-2024 команда Саутгейта точно является одним из фаворитов. Собственно, и на прошлом Чемпионате Европы «три льва» были близки к успеху, дошли до финала. На ЧМ-2022 дела у англичан сложились не так хорошо – в четвертьфинале они вылетели от будущего финалиста, Франции (1:2).

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А вот результаты Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре многих разочаровали. Очень хорошо шла команда, выглядела перспективно, но по итогу тоже вылетела на стадии 1/4 от Хорватии (1:2). И как будто после этого что-то сломалось в команде. За последний год «желто-зеленые» выдавали совершенно разные результаты, часто проигрывали. В отборе на следующий ЧМ они и вовсе идут на серии без побед.

Идет смена поколений в Бразилии. В ближайшие полгода за сборную не будет играть Неймар из-за травмы, некоторые другие звезды могут попытаться взять на себя его лидерские обязанности. Тут можно вспомнить и Винисиуса. Как по мне, Англия выглядит более стройно в плане состава. У нее есть опытные игроки, среди которых Кейн, Уокер, а также и молодые таланты. Но все же тут больше поверю в ничью. Соперники просто покажут красивую игру, наверняка забьют по несколько голов, но победителя не определят», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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