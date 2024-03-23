Англия — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на игру в Лондоне 23 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия.

Ставка: ничья за 3.70.

«В рамках товарищеского матча сыграют Англия и Бразилия. Конечно, топовая пара, достойная полуфиналов и финалов чемпионатов мира. Уверен, все зрители насладятся этим противостоянием двух сильных представителей своих континентов.

Англия в последнем для себя матче не сумела обыграть Северную Македонию – 1:1. Но почти за полтора года эта неудача стала для команды всего лишь второй. До этого в рамках отбора на Евро-2024 подопечные Саутгейта не справились с Украиной (1:1). Но зато из всех других противостояний англичане выходили победителями, в том числе дважды одолели Италию (2:1 и 3:1). В группе они в итоге финишировали первыми, оторвавшись от итальянцев на шесть очков.

Последние результаты Бразилии не выглядят так уж убедительно, в сравнении с Англией. Собственно, уже в четырёх матчах кряду команда не знает побед. Все неудачи пришлись на отбор на чемпионат мира — 2026. Помимо ожидаемой неудачи с Аргентиной (0:1), бразильцы также не справились с Колумбией (1:2), Уругваем (0:2) и с Венесуэлой (1:1). В таблице жёлто-зелёные уже опустились на шестое место. Впрочем, до окончания этого раунда отбора ещё далеко.

Да, бразильцы показывали в последнее время совсем не лучшие результаты. Сейчас у команды ещё и будет отсутствовать её главная звезда – Неймар. Но я всё равно думаю, что лёгкой победы родоначальников футбола мы тут не увидим. Это товарищеский матч, и сильно давить команды не будут, больше играя в своё удовольствие», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».