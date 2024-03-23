Англия – Бразилия: ставка Асана Абибуллаева на контрольный матч 23 марта

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Известный спортивный журналист и блогер, автор множества каналов, пабликов и подкастов об английском футболе Асан Абибуллаев предложил ставку на товарищеский матч Англия – Бразилия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

«На время переключаемся на международную паузу. Сегодня Англия – Бразилия. Игра товарищеская, но точно будут смотреть миллионы зрителей. Только она пройдет без трёх Габи.

Биг Габи вернулся в Лондон, Мартинелли и Жезус тоже не смогут принять участие. Не будет Сака, который покинул расположение сборной, но зато глянем на Деклана Райса.

Кстати, Бразилия тренировалась на базе «Арсенала» – наши воспитанники пришли глянуть на звёзд «пентакампеонов».

Бразилия проводит неудачный отбор к чемпионату мира 2026 года. Сборная проиграла три последних матча квалификации – Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и Аргентине (0:1).

А вот Англия без проблем квалифицировалась на чемпионат Европы. В восьми матчах отборочной группы сборная одержала шесть побед и зафиксировала две ничьих, что суммарно принесло 20 очков и итоговое первое место.

Лично я ожидаю сегодня побольше голов, игра на «Уэмбли», надеюсь, Саутгейт не будет отсиживаться, а даст волю атакующему футболу», — приводит слова Абибуллаева «ВсёПроСпорт».