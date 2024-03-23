Англия — Бразилия: прогноз Артура Петросьяна на контрольную игру

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия.

Ставка: победа Англии за 1.81.

«Бразильцы переживают, мягко говоря, не лучший период. После довольно невзрачного чемпионата мира в Катаре за те девять матчей, которые прошли с того времени, команда проиграла аж пять раз. Уже четыре матча подряд они не могут выиграть. В общем, сейчас предпосылок к тому, чтобы ситуация кардинально менялась в лучшую сторону, не видно, и даже несмотря на то что кадрово команда наполнена очень даже прилично, но не демонстрирует сборная особо качественной игры. Поэтому думаю, что было бы неправильно вообще что-то касаемо ставок выбирать относительно успехов этой команды.

Что касается Англии, понятно, что многие игроки сейчас находятся не в лучших физических кондициях, но кадровых проблем никаких нет. Англичане, в отличие от бразильцев, уже давно не проигрывали, без проблем расправляются с соперниками — будь то товарищеские матчи или отборочные.

Так что мне кажется, что здесь если на что-то и ставить, то плясать именно от англичан. Простая победа Англии за 1.81», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».