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Англия — Бразилия: прогноз Артура Петросьяна на контрольную игру

Англия — Бразилия: прогноз Артура Петросьяна на контрольную игру
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия.

Ставка: победа Англии за 1.81.

«Бразильцы переживают, мягко говоря, не лучший период. После довольно невзрачного чемпионата мира в Катаре за те девять матчей, которые прошли с того времени, команда проиграла аж пять раз. Уже четыре матча подряд они не могут выиграть. В общем, сейчас предпосылок к тому, чтобы ситуация кардинально менялась в лучшую сторону, не видно, и даже несмотря на то что кадрово команда наполнена очень даже прилично, но не демонстрирует сборная особо качественной игры. Поэтому думаю, что было бы неправильно вообще что-то касаемо ставок выбирать относительно успехов этой команды.

Что касается Англии, понятно, что многие игроки сейчас находятся не в лучших физических кондициях, но кадровых проблем никаких нет. Англичане, в отличие от бразильцев, уже давно не проигрывали, без проблем расправляются с соперниками — будь то товарищеские матчи или отборочные.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что мне кажется, что здесь если на что-то и ставить, то плясать именно от англичан. Простая победа Англии за 1.81», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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