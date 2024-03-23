Англия — Бразилия: прогноз Павла Погребняка на товарищеский матч 23 марта

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Англия — Бразилия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

«Сборная Англии легко квалифицировалась на Евро-2024, заняв первое место в группе. В последних пяти домашних матчах у англичан пять побед. Сейчас в рейтинге ФИФА они на почётном третьем месте.

Сборная Бразилии на шестом месте в отборе на чемпионат мира — 2026. Они проиграли последние три игры. Страна, которая славится техничными, креативными футболистами, пока не впечатляет. Отличная возможность проверить свои силы на фоне грозного соперника.

Несмотря на товарищеский статус матча, никто не захочет уступать. Нас ждут фантастическая атмосфера и результативный футбол. Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».