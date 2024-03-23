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Англия — Бразилия: прогноз Павла Погребняка на товарищеский матч 23 марта

Англия — Бразилия: прогноз Павла Погребняка на товарищеский матч 23 марта
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Англия — Бразилия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

«Сборная Англии легко квалифицировалась на Евро-2024, заняв первое место в группе. В последних пяти домашних матчах у англичан пять побед. Сейчас в рейтинге ФИФА они на почётном третьем месте.

Сборная Бразилии на шестом месте в отборе на чемпионат мира — 2026. Они проиграли последние три игры. Страна, которая славится техничными, креативными футболистами, пока не впечатляет. Отличная возможность проверить свои силы на фоне грозного соперника.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на товарищеский статус матча, никто не захочет уступать. Нас ждут фантастическая атмосфера и результативный футбол. Моя ставка – тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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