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Англия — Бразилия: прогноз Романа Нагучева на игру 23 марта

Англия — Бразилия: прогноз Романа Нагучева на игру 23 марта
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Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия. Встреча состоится 23 марта в Лондоне и начнётся в 22:00 мск.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

«Предстоящий матч довольно сложный для прогноза. Однако я предположу, что эта встреча получится не очень зрелищной. Англия сейчас находится на ходу, но всё-таки Бразилия в любом состоянии остаётся сильным соперником.

Думаю, что команды забьют не больше двух мячей, так как в очных играх они довольно редко показывают результативный футбол. В трёх из последних пяти игр команды не забивали больше двух. Так что предлагаю поставить на тотал меньше 2.5. Кажется, что этот матч действительно будет товарищеским», — приводит слова Нагучева «ВсёПроСпорт».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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