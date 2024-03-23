Англия — Бразилия: прогноз Романа Нагучева на игру 23 марта

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия. Встреча состоится 23 марта в Лондоне и начнётся в 22:00 мск.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

«Предстоящий матч довольно сложный для прогноза. Однако я предположу, что эта встреча получится не очень зрелищной. Англия сейчас находится на ходу, но всё-таки Бразилия в любом состоянии остаётся сильным соперником.

Думаю, что команды забьют не больше двух мячей, так как в очных играх они довольно редко показывают результативный футбол. В трёх из последних пяти игр команды не забивали больше двух. Так что предлагаю поставить на тотал меньше 2.5. Кажется, что этот матч действительно будет товарищеским», — приводит слова Нагучева «ВсёПроСпорт».