Италия — Эквадор: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Италия — Эквадор.

Ставка: победа Эквадора с форой (0) за 2.42.

«Италия и Эквадор проведут очный товарищеский матч. Совсем не верю я в команду Спаллетти. В последние годы нестабильно выступает сборная. Так что тут я не настолько уверен в успехе «лазурной команды».

Конечно, вопросы к Италии возникли уже давно. Еще на ЧМ-2018 сборная не смогла пройти, после этого блеснула на Евро-2020, что может объясняться закатом старого поколения. Новая же команда совсем слабо выступает для своего уровня, для своей истории. На ЧМ-2022 итальянцы не прошли, на чемпионат Европы в Германии они с большим скрипом прошли, только по дополнительным параметрам опередили Украину.

Казалось, что в прошлом товарищеском матче, который Италия провела с Венесуэлой пару дней назад, она может показать уже свой уровень и доказать всем сомневающимся, что они неправы. Однако и венесуэльцы доставили много проблем подопечным Спаллетти. Нет, Италия выиграла 2:1, но назвать ее викторию доминирующей трудно.

Самое интересное, что сейчас в соперниках у чемпиона Европы 2020 года — Эквадор, который сам идёт на серии без проигрышей, часто побеждает. Конечно, они выступают на разных континентах, нет смысла сравнивать досконально их соперников. Но то, что «триколор» давно не уступал, уже много о чём говорит.

Учитывая всё это, я не верю в победу Италии. С Венесуэлой ей уже было тяжело, а сейчас прошла всего пара дней, и уже ещё один матч против бегущей и активной команды. Так что верю тут в победу Эквадора», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».