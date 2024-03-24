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Италия — Эквадор: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру

Италия — Эквадор: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Италия — Эквадор.

Ставка: победа Италии за 2.16.

«Италия и Эквадор встретятся в рамках товарищеского матча 24 марта. Для итальянцев это будет уже второй подряд спарринг с соперником из Южной Америки. Думаю, у «лазурной команды» сейчас проблем не возникнет.

Хотя стоит признать, что товарищеский матч с Венесуэлой прошёл для команды Лучано Спаллетти довольно тяжело. Соперник давил с первых минут и имел много опасных моментов. Собственно, открыть счёт команда могла уже на первых минутах, но не реализовала пенальти. Итальянцы же сыграли более сдержанно и добились успеха по итогу — 2:1. Не все основные игроки вышли на этот матч, так что, вероятно, с Эквадором сыграет немного другая сборная. Посмотрим, как это скажется на результате.

Эквадорцы сейчас идут на серии без проигрышей, которая насчитывает шесть матчей — четыре виктории и две ничьих. Большинство из этих игр «триколора» пришлись на квалификацию ЧМ-2026, где сейчас подопечные Феликса Санчеса Баса идут пятыми, имея шанс на выход в следующий этап. Пока что только Аргентине Эквадор ожидаемо проиграл — 0:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
24 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Италия
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, это товарищеский матч, тяжело предугадать, какими составами сыграют команды, какой у них будет настрой. Но всё же предположу, что Италия тут выйдет победителем. Да, Эквадор идёт на серии без проигрышей. Но у «лазурной команды» статус игроков, само собой, намного выше», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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