Италия — Эквадор: прогноз Алексея Гасилина на контрольный матч 24 марта

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Италия — Эквадор.

Ставка: победа Италии за 2.10.

«22 марта итальянцы играли уже свой матч с представителями Южной Америки Венесуэлой и одержали победу со счётом 2:1. В целом смотрелись лучше соперника, мячом владели почти в два раза больше, чем соперник, нанесли больше ударов. Правда, у своих ворот сыграли не без ошибок, пропустили один, а могли как минимум два. Соперник не забил пенальти, да и ещё пару моментов можно вспомнить.

Спаллетти сейчас экспериментирует, всё ещё ищет сочетания во всех линиях. Думаю, на игру с Эквадором выйдет изменённый состав, но, поверьте, игроки классом не хуже тех, которые играли против Венесуэлы! Дармиан, Барелла, Бастони, Димарко и другие — выбор есть. Италия готовится к чемпионату Европы. Не надо забывать, что сборная Италии очень сильна и сейчас идёт прямая подготовка к Евро и каждый матч очень важен.

Эквадор для меня команда явно слабее итальянцев. Они идут в середине таблицы отбора ЧМ, играют закрыто, звёзд с неба не хватают. До следующего матча отбора ещё много времени, и это не финальная стадия будет, так что итальянцы должны победить. Играю победу сборной Италии», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».