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«Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» – «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 7.00.

«Барселона», как всегда, борется за медали. Шанс на чемпионство ещё не потерян, а потому важно ни в коем случае не допустить осечки. Если уж и золотые медали взять не получится, то на серебро «Барселона» явно наиграла. Отрыв от идущей третьей «Жироны» не столь велик, а потому «Барселона» просто обязана побеждать.

«Лас-Пальмас» — крепкий середняк. Команда идёт на 11-м месте, по сути, уже доигрывает сезон. В первом круге в упорной борьбе «Барселона» победила — 2:1. А вот в последний раз на поле «Барсы» команды встречались более шести лет назад – в октябре 2017 года, и тогда хозяева уверенно выиграли со счётом 3:0.

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас для «Барселоны» каждая игра как последняя в плане результата и ситуации в клубе с Хави, да и для имиджа великого клуба. «Барселона» победит 2:0», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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