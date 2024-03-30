«Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» – «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 7.00.

«Барселона», как всегда, борется за медали. Шанс на чемпионство ещё не потерян, а потому важно ни в коем случае не допустить осечки. Если уж и золотые медали взять не получится, то на серебро «Барселона» явно наиграла. Отрыв от идущей третьей «Жироны» не столь велик, а потому «Барселона» просто обязана побеждать.

«Лас-Пальмас» — крепкий середняк. Команда идёт на 11-м месте, по сути, уже доигрывает сезон. В первом круге в упорной борьбе «Барселона» победила — 2:1. А вот в последний раз на поле «Барсы» команды встречались более шести лет назад – в октябре 2017 года, и тогда хозяева уверенно выиграли со счётом 3:0.

Сейчас для «Барселоны» каждая игра как последняя в плане результата и ситуации в клубе с Хави, да и для имиджа великого клуба. «Барселона» победит 2:0», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».