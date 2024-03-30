«Бавария» — «Боруссия» Д: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: тотал угловых «Боруссии» больше 3.5 за 1.83.

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в 27-м туре чемпионата Германии. Мюнхенцы на 10 очков отстают от лидирующего «Байера». Но при этом до последнего будут гнаться за первой строчкой подопечные Тухеля. Естественно, задача «Баварии» — выиграть все оставшиеся матчи и ждать, что «Байер» будет терять очки. Пусть в это и сложно поверить, но мюнхенцы — не из тех, кто сдаётся заранее.

Это ещё и «класико» — принципиальнейший матч в Германии для «Баварии» и для «Дортмунда». В первом круге мы помним, что мюнхенцы разгромили соперника у него в гостях – 4:0. Команда Тухеля перед паузой на матчи сборных набрала хорошую форму, одержала несколько качественных и уверенных побед. Началось всё с матча против «Лацио» в ЛЧ, потом были восемь голов «Майнцу». Да, была ещё ничья с «Фрайбургом», но в том матче «Бавария» должна была победить — она провалила только стартовые 20 минут. Моменты команда создавала после стартовой двадцатиминутки неудачной.

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Также перед паузой «Бавария» «Дармштадт» разгромила в гостях – 5:2. Клуб много создаёт. Но при этом ещё он и допускает моменты. Это никуда не делось. Часто пропускает голы клуб, допускает моменты в разных отрезках матчей.

А вот «Дортмунд» борется за топ-4, за Лигу чемпионов с «Лейпцигом». Очки терять «чёрно-жёлтым» нельзя. «Боруссия» во втором круге играет лучше, чем в первом. Клуб одержал несколько очень комфортных побед, их уже набралось больше, чем было за весь первый круг. Терзич использует аритмию — при счёте 0:0 его команда может сыграть агрессивно, запрессинговать соперника, играть смело. А как только дортмундцы получают преимущество, они играют по счёту. К этому уже все привыкли.

По счёту «Боруссия» играет в Германии, может быть, вообще лучше всех. В этом смысле клуб может быть опасным соперником для «Баварии». Потому что мюнхенцы уязвимы на контратаках. После них команда Тухеля пропустила шесть голов. А «чёрно-жёлтые» на контратаках очень сильны, они сейчас регулярно на контратаках забивают. «Дортмунд» очень любит пространство, и я думаю, что он может даже удивить «Баварию», сыграть отрезками агрессивно.

Мне кажется, что в этом матче «Боруссия» будет иметь свои шансы, будет играть активно. Понятно, что просто сидеть в обороне против «Баварии», играть пассивно — бессмысленно. Она, скорее всего, выиграет. Поэтому я возьму такой прогноз – тотал угловых «Боруссии» Дортмунд в матче больше 3.5.

Я думаю, что «Дортмунд» тоже в атаку, естественно, будет убегать и угловые зарабатывать. Он очень сильные фланги имеет. Мне кажется, что команда даже сейчас постарается сопернику проблемы создать. Так что мой прогноз на угловые подопечных Терзича», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».

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