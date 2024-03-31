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«Факел» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Факел» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 22-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Матч важный, как и почти любой в нашем чемпионате. Везде своя борьба. Что тут можно сказать. Уверен, поле будет тяжеловатым, не позволит сыграть в быстрый футбол. Вряд ли будет создано много моментов. «Факел» в случае победы, думаю, практически обеспечит себе спокойную жизнь на концовку сезона. А для «Оренбурга» это как раз шанс сохранить прописку напрямую. Но надо выигрывать в Воронеже, что в последнее время удавалось единицам.

Будет жесткая борьба, вязкий футбол. Сложно представить, что будет много забитых мячей. Воронеж умеет сохранять перевес, когда ведет в счете. «Оренбург» тоже понимает ценность каждого гола. Если забьет первым, то своего не упустит, скорее всего.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому поставлю на «тотал меньше 2,5». Если бы играли на качественном газоне, я бы, наверное, подумал о другом варианте. Но на стадионе в Воронеже и в теплое время года беда с полем», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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