«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.60.

«Соперники находятся в схожей ситуации – борются за высокие позиции, при этом в последнее время выступая довольно слабо. Тем интереснее будет их очное противостояние.

«Локомотив» после зимней паузы в РПЛ набрал всего одно очко – сыграл вничью с «Сочи» с последней строчки в таблице (2:2). В другом туре «железнодорожники» проиграли принципиальному сопернику – 1:2 от «Динамо». В чемпионате подопечные Галактионова теперь идут на пятом месте, имея минимальный разрыв в очках с соседствующими рядом ЦСКА и «Спартаком». А вот соперники из топ-3 уже сильно оторвались от них.

Как раз в числе этих команд из топ-3 есть и «Краснодар». До зимней паузы он лидировал в турнире, уверенно составляя конкуренцию «Зениту». Однако в 2024 году дела у «быков» совсем не заладились. В двух турах команда тоже набрала всего одно очко – 1:1 с «Рубином» и 1:2 от «Ростова». Конечно, в обеих встречах краснодарцы должны были выигрывать, если исходить из их тогдашнего статуса лидера. Но не сумел войти клуб в тонус после зимней паузы.

Более того, вылетел «Краснодар» из Кубка России, проиграв далеко не самому очевидному сопернику – «Химкам» из Первой лиги (0:2). Такое провальное возвращение «быков» после паузы стоило рабочего места главному тренеру клуба Ивичу. Причем «Локомотив» тоже вылетел из Кубка, но, правда, из Пути РПЛ в Путь регионов. Проиграли «железнодорожники» «Балтике». Пока об отставке Галактионова речи не идет.

В целом, обе команды находятся в небольшом кризисе. Я бы не говорил тут о глобальных проблемах, все-таки их постигли неудачи всего в трех матчах. Хотя вот руководство «Краснодара» было не столь терпеливо. Впрочем, сейчас у соперников была пауза на матчи сборных, российская команда еще и провела не два, а один товарищеский матч. Так что, думаю, с новыми силами противники ринутся в бой. Но фаворита тут все равно не вижу. Думаю, они поделят очки», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».