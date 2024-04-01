Букмекерской компании БЕТСИТИ исполнился 21 год

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Фото: БК Бетсити

31 марта букмекерская компания БЕТСИТИ отметила 21-летие. Именно в этот день в 2003 году была зарегистрирована первая ставка. С тех пор БЕТСИТИ стала одной из крупнейших букмекерских компаний в России и лидером индустрии.

Главная ценность компании – забота об игроках. БЕТСИТИ предлагает высокие коэффициенты, максимально широкий выбор событий, эксклюзивные линии, крупные приветственные бонусы и интересные продукты. При этом компания придерживается принципа ответственной игры и продвигает ставки как развлечение, а не способ заработка.

БЕТСИТИ поддерживает профессиональный и детско-юношеский спорт, социальные и благотворительные проекты. В 2023-м – начале 2024 года компания провела БЕТСИТИ Кубок наций по пляжному футболу, БЕТСИТИ Кубок Столетия по волейболу, БЕТСИТИ Кубок России по волейболу, БЕТСИТИ Суперкубки и Кубок России по футзалу.

Компания задаёт тренды, меняет имидж и предвосхищает будущее индустрии беттинга, оставаясь одним из самых важных и крупных игроков. БЕТСИТИ готовит новые проекты, программы, особенные предложения и яркие активации.

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