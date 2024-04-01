«Лечче» — «Рома»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы и ставки

1 апреля состоится матч 30-го тура Серии А «Лечче» — «Рома». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.88. Шансы салентийцев оцениваются в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.58.

Аналитики считают, что матч «Лечче» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Недавно «Лечче» оказался в эпицентре крупного скандала, связанного с неадекватным поведением действующего на тот момент тренера Роберто Д'Аверсы. Он ударил нападающего «Вероны» Тома Анри головой и был уволен. Формально — за ненадлежащее поведение, но, если честно, это решение выглядит запоздалым из-за плохих результатов салентийцев в этом сезоне.

Теперь на посту наставника «Лечче» Лука Готти. У него есть опыт управления итальянскими клубами, но больших успехов в карьере не наблюдалось. Готти предпочитает оборонительный стиль и требует от подопечных максимальной самоотдачи в силовой борьбе. Таким вот нехитрым способом команда победила в минувшем матче на выезде аутсайдера «Салернитану» (1:0) и теперь находится на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. Тем не менее от зоны вылета салентийцев отделяют всего три очка.

В «Роме» смена тренера помогла совершить качественный рывок в результатах и улучшить уровень игры. Место Жозе Моуринью занял легендарный капитан римлян Даниэле Де Росси. Изначально он рассматривался временным наставником до конца сезона. Но римляне настолько преобразились, что быстро поднялись на пятое место в таблице Серии А.