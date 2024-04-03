«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.84.

«Спартак» и «Зенит» проведут первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Принципиальная встреча двух команд. Хотя я не уверен, что соперники выложатся на полную сейчас.

«Зенит» на выходных удивил – не смог в гостях обыграть «Крылья Советов», ошибся на первых минутах и «привёз» себе гол. Затем за все 90 минут питерцы сумели забить всего один гол. Но повезло команде Семака – в прошлом туре «Краснодар» тоже не смог набрать три очка. Так что их турнирное положение сохранилось, «Зенит» всё ещё лидирует в лиге.

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«Спартак» тоже сыграл вничью на выходных в Премьер-Лиге. И тоже клуб это сделал не с топовым соперником – 0:0 с «Уралом». Совсем пока непонятно смотрится команда Абаскаля, тяжело ей без Промеса, имеются проблемы с реализацией моментов. В таблице РПЛ красно-белые уже идут за пределами топ-5. Их отставание от лидеров уже, конечно, довольно большое. Остается надеяться на успех в Кубке.

Для соперников это будет уже третья встреча в сезоне. Ранее «Спартак» ни разу не победил – 1:3 и 0:0. Сегодня тоже не вижу, за счёт чего красно-белые выиграют. Но и от «Зенита» прямо активной игры все 90 минут не жду. К тому же это только первая игра полуфинала, можно не так уж сильно выкладываться и покопить силы для РПЛ. Думаю, соперники по разу отличатся и разойдутся», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт»

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