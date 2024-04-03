«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России в Москве

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.06.

«Спартак» встретится с «Зенитом». Конечно, топовая вывеска. Я как красно-белый надеюсь на успех московской команды. Хотя шансов мало сейчас, мне кажется.

«Спартак» показал очень невзрачные результаты после зимней паузы. В четырёх матчах клуб выиграл всего лишь один раз – ожидаемые 3:1 с «Оренбургом» в предыдущем раунде Кубка. А вот в РПЛ подопечные Абаскаля за три тура набрали всего два очка – 0:0 с «Зенитом» и с «Уралом», а также 0:2 от «Факела». В таблице чемпионата «Спартак» продолжает увеличивать отставание от лидеров.

Но и «Зенит» не так уж хорошо проводит матчи. Побед у питерцев за месяц было больше, чем у «Спартака» — 4:1 с «Уралом» в РПЛ и 2:0 – с «Динамо» в Кубке. Но вот ещё несколько раз подопечные Семака очки потеряли. Помимо нулевой ничьей со «Спартаком», пару дней назад сине-бело-голубые неожиданно не смогли справиться с «Крыльями Советов» — 1:1. Повезло команде, что и «Краснодар» с «Динамо» в этом туре потеряли очки – лидерство осталось за «Зенитом».

Конечно, хочется верить в то, что тут мы увидим борьбу. В начале марта «Спартак» уже дал бой сопернику, не проиграл ему. Но сейчас питерцы набрали форму. Думаю, особенно после неудачи в РПЛ пару дней назад команда Семака будет мотивирована. У красно-белых есть проблемы в обороне, а «Зенит» как раз опасен в атаке», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».